Петербург, переезд с Украины, театр: куда пропал актер Андрей Носков

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Андрей Носков

Актер Андрей Носков наиболее известен по роли Никиты Воронина в комедийном сериале «Кто в доме хозяин?». Как он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Носков

Андрей Носков родился 19 сентября 1972 года в городе Новая Каховка на Украине в семье военного. Его брат, Илья Носков, тоже актер.

В 1989 году Носков поступил в ЛГИТМиК (сейчас — Санкт-Петербургская государственная Академия театрального искусства).

С третьего курса и по 1995 год он работал в ТЮЗе. Затем перешел в БДТ им. Г. А. Товстоногова. В 1998 году Носков поступил в свой университет в аспирантуру и подрабатывал ассистентом-педагогом.

В кино артист дебютировал в 1993 году в сериале «Проклятие Дюран». Также он снимался в проектах «Агент национальной безопасности», «Агент национальной безопасности 4», «Кто в доме хозяин?», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Человек с бульвара КапуциноК», «Морские дьяволы. Судьбы», «Мужчина во мне», «Кураж», «Морозова», «Один день лета», «Любовь по контракту», «Сила детства» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно про личную жизнь Носкова

Андрей Носков женат на женщине по имени Анастасия. Она работает менеджером в крупной компании. Пара поженилась только спустя шесть лет после знакомства.

«Просто Настя всегда говорила, что ждет принца. А я был больше похож на клоуна. Пришлось приложить усилия, чтобы из клоуна превратиться в принца. Даже лошадь белую нашел. Это не шутка, я действительно однажды прискакал к ней под окна на коне. Причем был мороз минус 30 градусов. Не знаю, кто больше замерз — я или лошадь. В театре взял белый плащ, шлем и пел „Устал я греться у чужого огня“», — объяснял актер.

У супругов есть сын Тимофей и дочь Глафира.

Что Носков говорил про переезд из Украины в Россию

Андрей Носков признавался, что ему сложно было адаптироваться в мегаполисе. В молодом возрасте переехал из Новой Каховки в Санкт-Петербург, чтобы поступить в вуз.

«Я, в конце концов, промокал постоянно под дождем, замерзал зимой, есть было нечего... Менталитет столкнулся с другим менталитетом. Впрочем, в чем-то я до сих пор провинциален, и эта наивность мне нравится», — вспоминал актер.

Чем сейчас занимается Носков

Андрей Носков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Мнимый больной», «Парфюмер», «Раневская. Одинокая насмешница», «Просто бэби, или Любовь по-французски», «Подыскиваю жену. Недорого», «Здрасьте, я ваша тетя!», «Бестолочь», «Операция „Развод“», «Слуга двух господ», «Главный элемент» и «Мама-кот».

В 2023 году артист также снялся в проектах «Мужчина к Новому году», «До звезды» и «На своем месте».

Помимо этого, в статусе доцента Носков преподает в Санкт-Петербургском институте культуры.

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