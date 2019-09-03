https://static.news.ru/photo/767c7210-ce30-11e9-a04a-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Климова Фото: АГН «Москва»

Актриса Екатерина Климова в «сторис» Instagram поделилась планами на будущее. Блиц-интервью у звезды взяла её подруга. О кавалерах и романтике там ни слова.

В глобальном смысле мне бы хотелось, чтобы все в моей жизни так и продолжилось, как я себе наметила. У меня расписан весь год. Предстоят поездки. Вся жизнь спланирована, — сказала она.

Между тем не забыла Климова поговорить и со своими детьми. Её младшая дочь от брака с актёром Гелой Месхи в будущем хочет поступить в Ломоносовскую гимназию. Младший сын Климовой от брака с актёром Игорем Петренко хотел бы в будущем стать авиаконструктором. А вот старший сын пока со своим будущим не определился.

Старшей дочери Екатерины Климовой 17 лет, она будет пробовать поступить в МГУ или МГИМО на факультет журналистики.

Ранее News.ru писал, что актриса Елена Бирюкова, известная по главной роли в популярном некогда сериале «Саша+Маша» вышла замуж за экс-супруга Екатерины Климовой. С ювелиром Ильёй Хорошиловым до этого Бирюкова прожила 1 год.