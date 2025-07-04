Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении Бизнесмен Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету

Предприниматель Самвел Карапетян подал судебный иск за клевету к депутатам парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Арсену Торосяну и Айку Конджоряну, сообщает портал судебной информации datalex.am. Карапетян требует от депутатов принести публичные извинения.

В рамках клеветы обязать Арсена Ганди Торосяна публично опровергнуть фактические данные, высказанные во время выступления с кафедры AZEC 17.06.2025 года, — говорится в документе.

Карапетян обвиняет их в распространении клеветнических утверждений о его связях с российской ФСБ и противоправной экономической деятельности. Он также настаивает на компенсации в размере 9 млн драмов (1,8 млн рублей) с каждого депутата за моральный ущерб и оскорбление его чести и достоинства.

Карапетяна арестовали 18 июня. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви. Состояние предпринимателя на апрель 2025 года составляло $3,2 млрд (250,5 млрд рублей). Бизнесмену принадлежит ГК «Ташир» с входящим в нее ЗАО «Электрические сети Армении».

Ранее стало известно, что бизнесмен уже более двух лет — с апреля 2023 года — числится в базе украинского сайта «Миротворец» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) за коммерческую деятельность, которая, по версии составителей списка, обеспечивает доходы российскому правительству.