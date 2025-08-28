Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту Росавиация: аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск воздушных судов

В аэропорте Калуги временно введены ограничения, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорты Саратова и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения связаны с обеспечением мер безопасности, указал представитель ведомства Артем Кореняко.

Сейчас формируют новое расписание полетов после введенных временных ограничений, указали в пресс-службе воздушной гавани. В ближайшие два дня возможны переносы, отмены и объединения рейсов, пассажирам советуют уточнять их статус.

До этого временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты около 07:35 по московскому времени. Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы аэропортов в Росавиации сообщат дополнительно, добавил он.