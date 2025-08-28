День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 23:52

Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

Росавиация: аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск воздушных судов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорте Калуги временно введены ограничения, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,написал он.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорты Саратова и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения связаны с обеспечением мер безопасности, указал представитель ведомства Артем Кореняко.

Сейчас формируют новое расписание полетов после введенных временных ограничений, указали в пресс-службе воздушной гавани. В ближайшие два дня возможны переносы, отмены и объединения рейсов, пассажирам советуют уточнять их статус.

До этого временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты около 07:35 по московскому времени. Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы аэропортов в Росавиации сообщат дополнительно, добавил он.

Калуга
аэропорты
Росавиация
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербуржцев без автомобилей обрадовали новостью об общественном транспорте
Дарья Мороз: наследница актерской династии и яркая звезда современного кино
В Госдуму поступила инициатива о запрете домашних заданий
«Демографическая яма»: Украине предсказали незавидную судьбу из-за властей
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 августа 2025 года
Госдеп одобрил возможную военную сделку с Украиной
Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту
«Газпром» вновь установил рекорд летних суточных поставок газа
Названа дата экстренного заседания ООН по Украине
«Это не наше!»: Будапешт предостерег Киев от попыток втянуть его в конфликт
Фирму заставят выплатить компенсацию по делу об укреплениях на Белгородчине
В Минздраве озвучили, как в России изменится число лиц старшего возраста
«Перешли в агрессивную фазу»: гей-лобби использует Зеленского против России
Зеленский обсудил с Гутерришем пути достижения мира на Украине
Трампу показались нереалистичными требования Зеленского по Киеву
Прилучный вспомнил Муцениеце: как прошла премьера сериала «Виноград»
На Солнце произошел очередной взрывной процесс
Додик запланировал серию визитов в Россию ради важных политических встреч
В США оценили, возможно ли завершение конфликта на Украине
«Подставила всех»: раскрыт шокирующий факт о пропавшей в горах Наговицыной
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.