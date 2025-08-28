Названо число рейсов, задержанных в аэропорту Волгограда из-за ограничений В аэропорту Волгограда отменено три рейса и задержано еще десять

В аэропорту Волгограда отменено три рейса, а задержано еще десять, свидетельствуют данные онлайн-табло. В воздушной гавани действовали временные ограничения с 22:12 мск 27 августа до 05:22 мск 28 августа.

В частности, было отменено два рейса на вылет в Москву и еще один на прилет из столицы. Задержано десять рейсов, из которых четыре на вылет и шесть на прилет.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, решение было принято в рамках дополнительных мер для обеспечения безопасности работы воздушной гавани.

Аналогичные меры вводили в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

До этого в Пулково пассажирам пришлось спать на полу воздушной гавани из-за задержек рейсов. Такая ситуация была обусловлена введенными ограничениями. По данным источника, люди в аэропорту жили в походных условиях более 20 часов.