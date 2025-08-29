Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 августа 2025 года

Через два дня наступит осень: сегодня 29 августа. Православные сегодня отмечают Ореховый Спас, поклонники Майкла Джексона — день рождения поп-короля, у гурманов — день приправ и лимонного сока. Расскажем, какие еще праздники отмечают в России и других странах мира 29 августа.

29 августа — Ореховый Спас: история и традиции праздника

Этот праздник, который отмечается 29 августа 2024 года, называют Ореховым, Холщовым, Хлебным или Третьим Спасом. Его история началась при жизни Иисуса, когда начальник сирийского города Едессы заболел проказой и кто-то из сведущих людей рассказал ему, что от этой болезни может вылечить Сын Божий. Правитель города послал к Иисусу художника, чтобы тот нарисовал портрет праведника, в надежде, что хотя бы это поможет исцелиться. Когда Христос увидел художника и узнал, зачем тот пришел, то велел принести воды и отрез холста. Когда он умылся и промокнул лицо тканью, на ней остался отпечаток его лица. Спас Нерукотворный помог исцелиться правителю города и остался в Едессе как самая величайшая святыня. Спустя почти тысячу лет, в 944 году, 29 августа чудотворный лик был доставлен в Константинополь. Этот праздник отмечают и спустя 1080 лет, в 2024 году. Однако сама святыня была утрачена рыцарями 820 лет назад во время Крестового похода.

Поскольку в России 29 августа по традиции начинали собирать орехи, праздник получил название Ореховый Спас. Также в этот день открывались ярмарки, где торговали холстами, а те, кто не успел вовремя собрать урожай, заканчивали жать хлеб.

Другие праздники 29 августа 2025 года: для мотоциклистов, гурманов и любителей прогулок

Среди праздников, которые отмечают сегодня, каждый найдет тот, что придется ему по вкусу.

Во всем мире сегодня отмечают День действий против ядерных испытаний. Он связан с тем, что в эту дату в 1949 году состоялись испытания первой советской атомной бомбы на полигоне в Семипалатинске. Спустя 42 года в эту же дату ядерный полигон был закрыт.

Важные события 29 августа Фото: Владимир Веленгурин/Фотохроника ТАСС

Любители скорости отметят сегодня день рождения мотоцикла. Именно в этот день в 1885 году немецкому конструктору Готтлибу Даймлеру был выдан патент на первый мотоцикл.

Свободолюбивые люди не преминут сегодня отпраздновать День гуляний по крышам. Лучше всего совершать такие прогулки в Санкт-Петербурге, где с крыш зданий открывается удивительный вид на центр города, который застраивали в XVIII и XIX веках.

У модниц сегодня День бархатных туфель. Впрочем, современная мода позволяет носить такую обувь и мужчинам. Осталось только выбрать самую удобную модель.

Гурманы и кулинары отметят сразу три праздника. Во-первых, сегодня День лимонного сока, который, как известно, является пикантной составляющей салатов и бисквитов, а заодно его применяют для маринадов и домашних заготовок. Во-вторых, можно отметить день, когда в пищу следует употреблять больше приправ из различных трав и сократить количество соли. Это не только вкусно, но и полезно. И наконец, поклонники восточной кухни смогут сегодня приготовить китайское рагу чоп суи из смеси тушеного мяса, овощей, грибов и соевого соуса.

Праздники 29 августа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

День рождения Goodyear, успешный запуск трансформатора и электроплиты — 29 августа в истории

1698 год. Вернувшись из европейской поездки, молодой царь Петр Алексеевич приказывает всем государственным чиновникам брить бороды и носить европейское платье. Несогласные должны были платить пошлину за ношение бороды в государственную казну. Этот налог был отменен только спустя 74 года императрицей Екатериной II.

1758 год. В Северной Америке на территории будущего штата Нью-Джерси была организована первая резервация для коренного населения континента.

1831 год. Британский физик Майкл Фарадей провел успешный опыт по запуску первого электрического трансформатора.

1883 год. Канадский изобретатель Томас Ахерн представил публике первую в мире электрическую плиту для приготовления пищи.

Памятные даты 29 августа Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

1898 год. В американском городе Акрон начала работу The Goodyear Tire & Rubber Company, которая на территории старого картонажного производства начала изготовление шин для экипажей на конном ходу и велосипедов.

1938 год. Народный комиссариат просвещения разрешил советским студентам проходить обучение в вузах заочно.

1957 год. В Советском государстве образованы пять батальонов специального назначения, получивших общее сокращенное название — спецназ.

1982 год. Немецкие ученые открыли 109-й элемент из периодической таблицы Дмитрия Менделеева, который получил название мейтнерий.

В этот день появились на свет:

1915 год — шведская актриса, известная ролями в лентах «Касабланка», «Осенняя соната», «Визит», «Газовый свет», Ингрид Бергман;

Дни рождения 29 августа Фото: IMAGO/Global Look Press

1958 год — американский музыкант и танцор, получивший всемирное признание как король поп-музыки, Майкл Джексон;

1982 год — российская актриса, известная ролями в фильмах и сериалах «Старое предание. Когда солнце было богом», «Северное сияние», «Палач», «Екатерина», Марина Александрова.

Также в этот день мир покинули:

1959 год — советский анатом и палеонтолог, исследователь человеческого черепа Алексей Быстров;

1974 год — комиссар крейсера «Аврора», который в октябре 1917 года отдал команду о холостом выстреле, ставшем сигналом к началу революции;

1982 год — шведская актриса, на протяжении шести лет боровшаяся с онкологией, Ингрид Бергман. Она скончалась в день своего рождения.