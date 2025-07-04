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04 июля 2025 в 10:00

Готовлю салат с хрустящими баклажанами и сыром — ем и худею!

Салат с баклажанами: простой рецепт Салат с баклажанами: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — потрясающая находка для всех, кто считает калории, но не готов жертвовать вкусом. Нежный сыр отлично сочетается с обжаренными баклажанами. Салат из них выходит сытным и легким, подходит для обеда, ужина и даже праздничного стола.

Один крупный баклажан нарежьте кружочками или брусочками, посолите и отложите на 15 минут, чтобы ушла горечь. После этого промойте их, обсушите, отожмите лишнюю влагу. Обжарьте на сковородке с капелькой масла, пока не подрумянится. Можно запечь в духовке — так блюдо станет еще легче.

Для заправки соедините 2 ст. л. оливкового масла, чайную ложку сока лимона и чуть-чуть меда. В миске осталось смешать баклажаны, горсть черри, листья салата и мягкий сыр (бри, фета или творожный — около 70 г). Полить соусом и подать немедленно.

  • Совет: для пикантности добавьте немного орехов или семечек.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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