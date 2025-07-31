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31 июля 2025 в 21:00

Баклажаны-лодочки с гречкой — сытно, вкусно и красиво! Самый легкий ужин!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченные баклажаны с гречкой и творожным сыром — гармония вкусов. Когда хочется приготовить что-то особенное, но нет времени на сложные рецепты, это блюдо станет идеальным решением! Нежные запеченные баклажаны, ароматная гречка с травами и кремовый творожный сыр создают потрясающую вкусовую гармонию. А хрустящие кедровые орешки добавляют пикантности и завершают образ этого кулинарного шедевра.

Начните с баклажанов. 4 средних баклажана разрежьте вдоль пополам. Сделайте надрезы мякоти крест-накрест, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промокните бумажным полотенцем, сбрызните 3 ст. л. растительного масла, посолите и поперчите. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до мягкости, можно на гриль-сковороде для красивых полосок.

Пока запекаются баклажаны, приготовьте начинку. 400 г вареной гречки смешайте с 2 ст. л. лимонного сока, 3 ст. л. оливкового масла, 0,5 ч. л. хлопьев чили. Добавьте листья от четырех веточек тимьяна и мелко нарезанную петрушку (4 веточки), посолите и поперчите по вкусу. 4 ст. л. кедровых орешков подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета.

Достаньте баклажаны и слегка разомните мякоть вилкой, оставляя края целыми. Наполните лодочки гречневой начинкой, сверху выложите по 30 г творожного сыра на каждую половинку. Посыпьте поджаренными кедровыми орешками и украсьте веточками тимьяна.

Подавайте сразу же, пока баклажаны теплые. Это блюдо прекрасно как самостоятельное вегетарианское блюдо или как гарнир к мясу. Нежный вкус запеченных баклажанов, пикантная гречка и кремовый сыр создают потрясающую вкусовую симфонию, которая удивит даже искушенных гурманов!

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баклажаны
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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