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31 июля 2025 в 20:31

Пышный омлет с сыром и помидорами из духовки: воздушный, как суфле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По этому рецепту у вас получится нежный омлет с аппетитной золотистой корочкой, внутри которого тает ароматный сыр и сочные кусочки помидоров. Он во время приготовления становится воздушным, как суфле!

Рецепт: взбейте 4 яйца с 100 мл молока, щепоткой соли и перца. Добавьте 50 г тертого сыра и нарезанный кубиками помидор. Форму для запекания смажьте маслом, вылейте смесь и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. Омлет поднимется, станет пышным и румяным.

Подавайте горячим, посыпав зеленью. Этот пышный омлет из духовки буквально тает во рту, сочетая в себе сливочную нежность яиц, пикантность расплавленного сыра и легкую кислинку свежих томатов.

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омлет
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завтраки
яйца
Дарья Иванова
Д. Иванова
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