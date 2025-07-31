Пышный омлет с сыром и помидорами из духовки: воздушный, как суфле

Пышный омлет с сыром и помидорами из духовки: воздушный, как суфле

По этому рецепту у вас получится нежный омлет с аппетитной золотистой корочкой, внутри которого тает ароматный сыр и сочные кусочки помидоров. Он во время приготовления становится воздушным, как суфле!

Рецепт: взбейте 4 яйца с 100 мл молока, щепоткой соли и перца. Добавьте 50 г тертого сыра и нарезанный кубиками помидор. Форму для запекания смажьте маслом, вылейте смесь и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. Омлет поднимется, станет пышным и румяным.

Подавайте горячим, посыпав зеленью. Этот пышный омлет из духовки буквально тает во рту, сочетая в себе сливочную нежность яиц, пикантность расплавленного сыра и легкую кислинку свежих томатов.

Ранее стало известно, как приготовить болгарский омлет миш-маш: вкуснятина с брынзой и помидорами за 8 минут.