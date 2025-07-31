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31 июля 2025 в 15:42

Самая ходовая дачная закуска: салат из молодой картошки с укропом! Вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из молодого картофеля с укропной заправкой — летняя нежность. Когда на грядках появляется первая молодая картошечка, самое время приготовить этот потрясающий салат. Нежные клубни в сочетании с ароматным укропом и пикантной заправкой — это настоящий вкус лета! Простые ингредиенты превращаются в нечто волшебное, стоит только их правильно соединить. Такой салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу или рыбе.

Начните с картофеля. 400 г молодого картофеля тщательно промойте щеткой (чистить не нужно!) и отварите в подсоленной воде до готовности (15–20 минут в зависимости от размера). Готовность проверяйте вилкой — картофель должен быть мягким, но не развариваться. Слейте воду и дайте немного остыть, затем нарежьте крупными кусочками или дольками.

Пока варится картофель, подготовьте остальные ингредиенты. 2 красные луковицы нарежьте тонкими полукольцами — они добавят салату не только вкус, но и красивый цвет. 80 г свежего укропа мелко порубите, оставив несколько веточек для украшения. 2 зубчика чеснока (10 г) пропустите через пресс или очень мелко нарежьте.

Приготовьте заправку: в миске смешайте 100 г сметаны, 80 мл нерафинированного подсолнечного масла (именно оно придаст тот самый особый аромат), добавьте чеснок, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Взбейте вилкой до однородности.

В большой салатнице соедините теплый картофель, лук и большую часть укропа. Аккуратно перемешайте с заправкой, стараясь не превратить картофель в пюре. Дайте салату настояться 10–15 минут — так вкусы лучше соединятся.

Перед подачей украсьте оставшимся укропом и посыпьте поджаренными семечками (подсолнечными или тыквенными) для хруста.

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салаты
картофель
рецепты
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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