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04 июля 2025 в 10:24

Юрист предупредил, за какие сообщения в домовом чате можно попасть в тюрьму

Юрист Русяев заявил, что за клевету в домовом чате грозит до двух лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За клевету в общедомовом чате грозит уголовная ответственность — можно получить до двух лет тюрьмы, а за угрозы — до пяти лет, заявил «Москве 24» юрист Илья Русяев. Кроме того, административная ответственность предусмотрена за сообщения, содержащие оскорбления или призывы к ненависти.

Штраф за ругань с использованием электронных средств будет не от трех до пяти тысяч рублей, как в реальной жизни, а от пяти до десяти. Если речь идет о клевете, может последовать уголовное наказание. Когда это происходит в мессенджере, наказанием будет штраф до 1 млн рублей либо обязательные работы до 240 часов. Могут и посадить до двух лет, — предупредил Русяев.

Наказуемы и высказывания, которые могут разжигать вражду, а также унижать человеческое достоинство по национальному, религиозному или социальному признаку. За первое нарушение предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей, а при повторном — грозит уголовная ответственность вплоть до пяти лет тюрьмы, заключил юрист.

Эксперт по этикету Надежда Коломацкая ранее заявила, что в общедомовых чатах следует общаться емко, четко и конструктивно, избегая оскорблений и многословности. Она также призвала россиян не переходить на личности в беседе с соседями.

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