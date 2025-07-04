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04 июля 2025 в 10:00

США бросили все силы на закупку ракет для ПВО

США в четыре раза увеличили планы закупок ракет для ПВО Patriot

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США в четыре раза увеличили планы закупки зенитных ракет для ПВО Patriot, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета Пентагона на 2026 год. При этом срок выполнения госзаказа не уточняется. Отмечается, что американские вооруженные силы запросили на эти цели более $1,3 млрд (102 трлн рублей).

Совет по надзору за требованиями армии утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3376 до 13 773 единиц 16 апреля 2025 года, — говорится в документе.

В начале июля Минобороны США решило приостановить поставки определенных видов вооружений Украине. По данным СМИ, это решение затрагивает десятки ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Отказ от поставок американских вооружений на Украину связан с истощением запасов. Министр обороны США Пит Хегсет распорядился провести ревизию арсеналов на складах.

Позже стало известно, что США приостановили поставки вооружений не только Украине. По словам источника из Белого дома, приоритета в получении американской военной помощи лишились и другие страны. Заместитель пресс-секретаря вашингтонской администрации Анна Келли пояснила, что это решение было принято в рамках политики «Америка прежде всего», чтобы гарантировать приоритет национальных интересов.

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