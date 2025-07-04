Раскрыта важная деталь о найденном мертвым топ-менеджере «Транснефти» На скончавшемся в Москве вице-президенте «Транснефти» Бадалове был холтер

У вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова могли быть проблемы с сердцем, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, когда тело обнаружил охранник ЖК на Рублевском шоссе, на нем был медицинский прибор для мониторинга кардиопоказателей (холтер).

Ранее СМИ сообщили, что утром 4 июля топ-менеджер выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе и разбился. На месте трагедии находятся следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Бадалов занимал должность вице-президента компании с 2021 года. Топ-менеджер курировал вопросы цифровой трансформации и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности. До этого он работал в НИИ «Восход».

До этого стало известно, что в престижном отеле Москвы на Сущевском Валу в среду, 25 июня, ранили ножом председателя профкома крупной нефтяной компании. Мужчину увезли в больницу. Высокопоставленный менеджер приехал в Москву на курсы повышения квалификации. Он остановился в гостинице, где наутро и произошел конфликт, подробности которого пока неизвестны, отмечает канал.