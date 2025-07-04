Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 10:16

Россиянам раскрыли опасность использования роботов-пылесосов

ИБ-эксперт Максимова заявила, что роботы-пылесосы могут собирать информацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Роботы-пылесосы с камерами теоретически могут собирать информацию, заявила RT заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА доктор технических наук Елена Максимова. По ее словам, такие устройства, в частности, могут быть использованы для сбора конфиденциальных данных.

Роботы-пылесосы с LiDAR-сканерами, камерами и микрофонами действительно теоретически могут быть использованы для сбора информации, — объяснила эксперт.

Специалист отметила, что при наличии облачной синхронизации такие устройства фиксируют обстановку в доме, включая потенциально конфиденциальные детали — расположение ценных предметов, охранных систем, а также распорядок дня. Кроме того, маршруты перемещений по квартире, история активности и голосовые команды могут быть использованы для поведенческого анализа.

Максимова предупредила, что устройства, имеющие постоянный доступ к сети, потенциально уязвимы к удаленному взлому. Наибольшие риски связаны с дешевыми моделями малоизвестных брендов.

Ранее в Санкт-Петербурге 20-летний местный житель попал в больницу после того, как попытался почистить пылесос и надышался пылью. Юноша чуть не задохнулся и потерял сознание.

роботы
пылесосы
данные
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-«камикадзе» и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.