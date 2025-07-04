Россиянам раскрыли опасность использования роботов-пылесосов

Роботы-пылесосы с камерами теоретически могут собирать информацию, заявила RT заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА доктор технических наук Елена Максимова. По ее словам, такие устройства, в частности, могут быть использованы для сбора конфиденциальных данных.

Роботы-пылесосы с LiDAR-сканерами, камерами и микрофонами действительно теоретически могут быть использованы для сбора информации, — объяснила эксперт.

Специалист отметила, что при наличии облачной синхронизации такие устройства фиксируют обстановку в доме, включая потенциально конфиденциальные детали — расположение ценных предметов, охранных систем, а также распорядок дня. Кроме того, маршруты перемещений по квартире, история активности и голосовые команды могут быть использованы для поведенческого анализа.

Максимова предупредила, что устройства, имеющие постоянный доступ к сети, потенциально уязвимы к удаленному взлому. Наибольшие риски связаны с дешевыми моделями малоизвестных брендов.

Ранее в Санкт-Петербурге 20-летний местный житель попал в больницу после того, как попытался почистить пылесос и надышался пылью. Юноша чуть не задохнулся и потерял сознание.