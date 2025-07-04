В Госдуме раскрыли, как изменится жизнь россиян в июле

Механизм расчета срока принятия наследства для родственников погибших участников спецоперации изменится в России с 15 июля, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он заявил, что также в июле вступают в силу новые законы, ужесточающие наказание за кибермошенничество. По его словам, за покупку и перепродажу чужих карт теперь суд может назначить наказание до шести лет лишения свободы.

Какие федеральные законы, нормы и правила вступают в силу в июле? Родственникам участников СВО станет проще получить наследство. С 15 июля изменится механизм расчета срока принятия наследства погибших в ходе спецоперации бойцов. Его будут отсчитывать с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата неизвестна. Также с июля кибермошенников и их пособников будут наказывать по уголовной статье. Например, за покупку и перепродажу чужих карт суд может назначить наказание до шести лет лишения свободы. За продажу или покупку банковских данных — до пяти лет колонии и штраф до пяти млн рублей, — пояснил Говырин.

Депутат отметил, что новые меры коснутся и защиты региональных брендов. По его словам, за использование названий вроде «Владимирский» на товарах, не имеющих отношения к соответствующему региону, теперь последует наказание. Кроме того, он добавил, что уже 25 июля завершается прием документов в вузы на бюджетные места — это касается как бакалавриата, так и специалитета.

В июле на территории РФ вводится ответственность за незаконное использование географических названий. Это значит, если тот, кто лепит на товар этикетку «Владимирский», не имея к региону отношения, будет наказан. Это касается всех товаров и продуктов. Также, согласно приказу Минобрнауки России, в июле завершается подача документов в вуз на бюджет. 25 июля — последний день подачи и для бакалавриата, и для специалитета. В ту же дату завершится прием на портале «Госуслуги», — резюмировал Говырин.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы планируют внести в парламент законопроект, который предполагает возвращение к прежней системе оплаты административных штрафов за нарушения правил дорожного движения с 50%-й скидкой. Авторы инициативы отметили, что обсуждение данного вопроса активно происходит в обществе, так как на одну тысячу граждан приходится 322 автомобиля.