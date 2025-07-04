Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 10:18

В Госдуме раскрыли, как изменится жизнь россиян в июле

Депутат Говырин: порядок наследования для семей бойцов СВО изменится с 15 июля

Алексей Говырин Алексей Говырин Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Механизм расчета срока принятия наследства для родственников погибших участников спецоперации изменится в России с 15 июля, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он заявил, что также в июле вступают в силу новые законы, ужесточающие наказание за кибермошенничество. По его словам, за покупку и перепродажу чужих карт теперь суд может назначить наказание до шести лет лишения свободы.

Какие федеральные законы, нормы и правила вступают в силу в июле? Родственникам участников СВО станет проще получить наследство. С 15 июля изменится механизм расчета срока принятия наследства погибших в ходе спецоперации бойцов. Его будут отсчитывать с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата неизвестна. Также с июля кибермошенников и их пособников будут наказывать по уголовной статье. Например, за покупку и перепродажу чужих карт суд может назначить наказание до шести лет лишения свободы. За продажу или покупку банковских данных — до пяти лет колонии и штраф до пяти млн рублей, — пояснил Говырин.

Депутат отметил, что новые меры коснутся и защиты региональных брендов. По его словам, за использование названий вроде «Владимирский» на товарах, не имеющих отношения к соответствующему региону, теперь последует наказание. Кроме того, он добавил, что уже 25 июля завершается прием документов в вузы на бюджетные места — это касается как бакалавриата, так и специалитета.

В июле на территории РФ вводится ответственность за незаконное использование географических названий. Это значит, если тот, кто лепит на товар этикетку «Владимирский», не имея к региону отношения, будет наказан. Это касается всех товаров и продуктов. Также, согласно приказу Минобрнауки России, в июле завершается подача документов в вуз на бюджет. 25 июля — последний день подачи и для бакалавриата, и для специалитета. В ту же дату завершится прием на портале «Госуслуги», — резюмировал Говырин.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы планируют внести в парламент законопроект, который предполагает возвращение к прежней системе оплаты административных штрафов за нарушения правил дорожного движения с 50%-й скидкой. Авторы инициативы отметили, что обсуждение данного вопроса активно происходит в обществе, так как на одну тысячу граждан приходится 322 автомобиля.

Россия
законы
СВО
вузы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.