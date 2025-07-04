В работе российского сотового оператора произошел сбой

В работе сотового оператора МТС произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. За последний час россияне оставили более 380 жалоб.

Неполадки возникли у жителей пяти российских регионов: Чувашии (50%), Владимирской области (7%), Самарской области (5%), Нижегородской (4%) и Тверской (3%) областей. Жалобы в основном связаны с мобильным интернетом и связью.

Ранее были зафиксированы проблемы в работе крупнейшей частной кредитной организации «Альфа-Банк». За один час поступило более 142 жалоб от пользователей. На работу банка жаловались в нескольких регионах России: Москва (50%), Челябинская область (19%), Крым, Ульяновская, Новосибирская и Костромская области (по 6%), Санкт-Петербург — тоже 6%.

До этого, по данным на 3 июля, на YouTube поступило 63 жалобы, в предыдущие сутки — 259. Больше всего обращений идет из Москвы — 12% от общего числа. Далее следуют Челябинская и Самарская области — по 11%, Забайкальский край — 7%, Новосибирская, Ростовская области, Башкирия, Санкт-Петербург — по 5%.