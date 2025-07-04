Багин: число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57

После атаки БПЛА на Ижевск на стационарном лечении находятся 33 человека, шесть из них — в федеральных центрах Москвы, сообщил глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин в Telegram-канале. По его словам, всего пострадали 57 человек. Отмечается, что состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое, остальных — средней и легкой степени тяжести.

Всего на утро 4 июля на стационарном лечении находятся 33 человека, шесть из них — в федеральных центрах Москвы. Еще 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно. Состояние пяти пациентов по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести. Также шесть пациентов были выписаны из стационаров. Всего пострадали 57 человек, — говорится в сообщении.

Медики продолжают предоставлять медицинскую помощь пострадавшим. В течение последних суток в больницы и поликлиники Удмуртии обратилось еще несколько человек с жалобами на здоровье, некоторые из них были госпитализированы.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что одно из предприятий Ижевска подверглось атаке беспилотников ВСУ. Он также отметил, что на место происшествия сразу выехали все оперативные службы.

Позже сообщалось, что спецборт МЧС России доставил в Москву из Ижевска шестерых пострадавших при ударе украинских войск по предприятию. Самолет Ил-76 совершил посадку в аэропорту Жуковский.