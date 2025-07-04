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04 июля 2025 в 10:00

На форуме «Движение» провели батл на тему российского девелопмента

Фото: Пресс-служба форума «Движение»

В рамках форума недвижимости «Движение» 26 июня состоялся батл на тему отечественного девелопмента. В «битве» сошлись основатель «Движения» и девелоперской компании «Творчество» Илья Пискулин и старший партнер агентства Vysotsky Estate Сергей Смирнов. Батл провели в онлайн- и офлайн-формате.

Пискулин уверен в перспективах российского девелопмента. Вместе с партнерами он создает жилье, стремясь доказать свою точку зрения делом.

Смирнов, напротив, критикует участников форума «Движение». По его мнению, они ведут неэффективное строительство, полагаясь на банковские средства, а не реальный спрос. Посмотреть трансляцию события можно в социальных сетях.

Илья Пискулин ранее объявил о запуске новой версии платформы «Движение.ру». Теперь это социальная сеть, которая объединяет всех участников рынка недвижимости, включая представителей смежных отраслей.

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