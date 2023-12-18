Домогательства, долги Петренко, Месхи: куда пропала Екатерина Климова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Климова

Российская актриса Екатерина Климова за годы карьеры снялась более чем в 80 фильмах, однако за последний год с артисткой не вышло ни одного кино или сериала. Что известно о ее жизни и карьере?

Чем сейчас занимается Екатерина Климова

Екатерина Климова продолжает актерскую деятельность, несмотря на отсутствие кинопремьер с ее участием. Сейчас артистка задействована в съемках фильма «Конец славы», выход которого запланирован на февраль 2024 года, и биографической картины «Руки верх». Премьера последней пройдет в России в сентябре следующего года.

Помимо съемок в кино, Екатерина Климова играет в антрепризах. Она гастролирует по российским городам со спектаклем «Казанова. Ars Vivendi», а также играет в постановке «Стакан воды, или Заговор по-английски» и любовной драме Love Letters с актером Гошей Куценко.

Что Климова рассказывала о домогательствах в кино

Екатерина Климова в марте текущего года рассказала, что за годы карьеры сталкивалась с домогательствами со стороны режиссеров.

«Думаете, я не проходила все эти ситуации? У меня был очень неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда. Это было раз фиаско, два, три», — поделилась актриса в интервью Надежде Стрелец.

После отказа режиссерам Екатерина Климова считала, что ее карьера завершена и больше никто не возьмет ее сниматься в кино. При этом актриса подчеркнула, что каждый имеет право на выбор.

Артистка также затронула тему обвиненного в домогательствах и насилии американского продюсера Харви Вайнштейна и актрис, которых подозревали в связях с ним.

«„Ты не получишь роль, если мне не дашь?“ У тебя есть возможность встать и уйти, не получить эту роль, если тебе так дорога твоя честь. Но если ты решил, что ничего страшного, то тогда это просто стыд и позор об этом говорить», — сказала Климова.

Почему Климова судилась с экс-супругом Игорем Петренко

Екатерина Климова в 2004 году вышла замуж за актера Игоря Петренко. В браке у них родилось двое сыновей — Матвей и Корней. В 2014 году пара развелась. До прошлого года бывшие супруги поддерживали хорошие отношения ради воспитания детей, однако артист перестал выплачивать алименты, и бывшая супруга подала на него в суд.

Петренко был должен Климовой 6 млн рублей. После судебного разбирательства он выплатил долг, однако, по данным StarHit, к июлю 2023 года вновь накопил долг в 5 млн рублей.

Артист попросил через суд снизить размер выплачиваемых алиментов на их с Климовой общих детей, но его заявление вернули в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора.

Что известно об отношениях Климовой с Гелой Месхи

Климова познакомилась с актером Гелой Месхи на съемках сериала «Волчье солнце». Несмотря на то что он был младше ее на восемь лет, между артистами завязались отношения, а в 2015 году они сыграли свадьбу. Вскоре у них родилась дочь Изабелла. Через четыре года пара развелась, по словам Климовой, она сама проявила инициативу расстаться из-за сильной занятости на работе.

«По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось», — рассказала она журналу «Караван историй».

Климова и Месхи сохранили дружеские отношения. Последний раз они появились вместе в октябре на празднике по случаю восьмилетия дочери.

В настоящее время Екатерина Климова скрывает свою личную жизнь. Однако в интервью Надежде Стрелец артистка заметила, что если у нее нет кольца на пальце, это не значит, что она свободна.

«У меня сейчас какой-то период сложный и я, конечно же, влюблена, но сейчас не самый лучший период в наших отношениях. В моем случае это может быть окончательно, потому что я женщина порывистая», — поделилась Климова.

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