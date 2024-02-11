«Ивановы-Ивановы», Ковальчук, Ираклий: где сейчас актер Алексей Лукин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Лукин

Актер Алексей Лукин прославился благодаря съемкам в сериале «Ивановы-Ивановы». Как артист живет сейчас, в каких проектах он задействован, что известно про его личную жизнь?

Чем известен Лукин

Алексей Лукин родился 22 апреля 1999 года в Москве. Параллельно с обучением в школе он посещал уроки сценической речи, актерского мастерства и хореографии в модельном агентстве.

В подростковом возрасте родители отдали Лукина в студию театра «Современник», где он изучал сценическое искусства.

Еще в детстве Лукин снимался в различных рекламных роликах. Будучи школьником, он сыграл эпизодическую роль в сериале «Второе дыхание», также принимал участие в проектах «Верное средство», «Особый случай», «Прокурорская проверка», «Дело врачей» и других

В полнометражном кино актер дебютировал в 2014 году в комедии «Мальчики + девочки =». Также Лукин снимался в проектах «Призрак», «Училка», «Нарушение правил», «Сводные судьбы», «Лед», «Спасти Пушкина» и других.

Известность Лукину принесла роль Ивана в сериале «Ивановы-Ивановы».

«Мой герой — типичный мажор. У него есть все, так что в его жизни только вечеринки, алкоголь, сигареты и девушки. В общем, такой типичный бэдбой. И тут вместо привычной роскоши ему предоставляют сарай, в котором он должен жить с дедом», — рассказывал артист.

Помимо этого, Лукин играл в картинах «Взрыв», «Домашний арест», «#Даняизвини», «Контакт», «Петр I: Последний рыцарь и первый император», «Алиса не может ждать», «Петр I» и других.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алексей Лукин

Что известно о личной жизни Лукина

Алексей Лукин не распространяется о своей личной жизни. В одном из интервью артист рассказывал, что на протяжении нескольких лет живет с избранницей, с которой познакомился в соцсетях.

«Больше всего мне понравилось то, что она не видела никаких сериалов с моим участием и не знала обо мне», — признавался Лукин.

В 2023 году актер принял участие в реалити-шоу «Последний герой. Остаться семьей». Тогда портал Super сообщал, что между Лукиным и актрисой Златой Ковальчук завязались отношения, однако после окончания проекта роман не подтвердился.

Кроме того, Ковальчук утверждала, что Лукин попал в ее «френдзону».

«Кто бы что ни говорил, любовная история тут не прослеживается. Простите, но я вас разочарую. Это френдзона, ребят», — говорила она.

Лукин одержал победу в шоу вместе с отцом Владиславом. Они приняли решение разделить приз в 5 млн рублей с певцом Ираклием Пирцхалавой и его папой Николозом Кснелашвили.

Чем сейчас занимается Лукин

Алексей Лукин продолжает творческую деятельность. В 2023 году он снялся в проекте «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы».

В ближайшие время на экраны также должны выйти картины «Эстерна», «Макрон» и «Казачок» с его участием.

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