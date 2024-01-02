У актера из сериала «Ивановы-Ивановы» нашли опухоль в легких LIFE: у актера Балякина выявили опухоль в легких

Фото: vk.com/t_kukol

Андрей Балякин

У российского актера Андрея Балякина, известного по ролям в сериалах «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь», нашли опухоль в легких, пишет LIFE.ru. По его данным, сейчас артист проходит углубленное обследование, чтобы установить точный диагноз.

По информации издания, уплотнения неправильной формы выявили у актера после рентгена. Медики полагают, что новообразование могло стать следствием тяжелой пневмонии. Балякин в беседе с LIFE.ru рассказал, что недавно перенес небольшую операцию, но чувствует себя хорошо. Артист признался, что у него сейчас рабочее настроение, так как впереди у него много новых проектов.

Ранее телеведущий и актер Борис Корчевников сообщил, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. После этого он проходил курс лечения и долго восстанавливался. Кроме того, из-за болезни он стал терять слух. Он перенес очередную операцию, но хирургическое вмешательство не смогло остановить развитие недуга.

Сейчас Корчевников пользуется специальным устройством, которое распознает речь собеседника и выводит на экран. Только так ему удается работать с гостями шоу «Жизнь и судьба». Ведущий признался, что любая коммуникация и работа с людьми даются ему нелегко.