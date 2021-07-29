Юлия Меньшова раскрыла тайну своего рождения

Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскрыла подписчикам в социальной сети Instagram тайну своего рождения. Артистка заявила, что появилась на свет «в день Ангела папы».

Она подчеркнула , что её отец — ныне покойный режиссёр Владимир Меньшов — хотел назвать её Юлей, не задумываясь ни о каких традициях, но через много лет выяснилось, что именины наследницы 29 июля, хотя родилась она 28 июля.

Вчера (28 июля. — NEWS.ru) меня как будто подняло и подкинуло на высокий гребень волны вашего тепла, которая несла меня весь день. И в этом нескончаемом потоке ваших пожеланий и поддержки тоже было... присутствие папы. След его огромной любви, которую он так щедро умел дарить людям и которая теперь неожиданно возвращается и ко мне, становясь отчасти моей «охранной грамотой», — написала Меньшова под постом.

Недавно Меньшова подверглась критике публики после того, как показала, что заставило её снова радоваться жизни и улыбаться. Скорбеть по отцу актриса не перестала, но в то же время не отказывается от земных радостей. Зрительница в театре на днях вручила Меньшовой огромный букет цветов, что вновь заставило артистку улыбаться и подняло ей настроение. Фото невероятно большого количества цветов дочь режиссёра опубликовала на своей странице. Пользователи стали упрекать актрису в бездушии и хорошем настроении на фоне смерти отца.

Ранее Меньшова выложила на своём YouTube-канале последнее интервью отца, в котором он заявил, что умирать не страшно. В полуторачасовом разговоре режиссёр говорит о смерти и о провале фильма «Ширли-мырли» среди широкой публики. Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни. Через три дня его похоронили на Новодевичьем кладбище.