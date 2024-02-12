Чем сейчас занят звезда сериалов «Метод» и «Угрюм-река» Виталий Кищенко

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Виталий Кищенко

Заслуженный артист России Виталий Кищенко обрел популярность благодаря съемкам в сериалах «Метод», «Чики», «Угрюм-река». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Виталий Кищенко

Виталий Кищенко родился в Красноярске в мае 1964 года. После окончания школы он поступил в местный институт искусств, а позднее был принят в труппу красноярского ТЮЗа. В 1989 году актер перешел в «Тильзит-театр», где прослужил около 20 лет. За это время артист дважды был удостоен региональной премии «Признание» за роли в постановках «Отелло» и «Фрекен Жюли».

В 2011 году Кищенко переехал в Ярославль, где выступал в театре имени Федора Волкова. Еще год спустя он перебрался в Москву, где начал сотрудничать с театром имени Моссовета и МХТ им. Чехова.

В кино Кищенко дебютировал в середине 90-х в военном фильме «Я — русский солдат». Спустя длительный перерыв он вернулся к кинопроектам в 2007 году, снявшись в драме «Изгнание». Позднее он также сыграл в лентах «Побег», «Белый тигр», «Анна Каренина», «Метод», «Союз спасения», «Чики» и других. На настоящий момент в фильмографии артиста около 90 ролей.

Чем сейчас занимается Виталий Кищенко

Артист состоит в труппе театра имени Моссовета, где на настоящий момент задействован в девяти спектаклях. При этом участвует в кинопроектах, в частности снимается для первого сериала о нынешних событиях в Донбассе «Ополченский романс», а также для лент «Авиатор», «Варяги», «Казачок» и «Адмирал Кузнецов», которые находятся на стадии производства.

В январе с актером состоялась премьера детектива «Большой дом» Егора Кончаловского, который был снят на основе материалов уголовных дел. В марте также состоится премьера фильма «Позывной „Пассажир“» по мотивам романа Александра Проханова о конфликте в Донбассе до начала спецоперации. В ленте Кищенко сыграл одну из главных ролей.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Виталий Кищенко

Что известно о поездке Кищенко в Луганск

Артист не дает интервью долгие годы, также он никогда публично не комментировал спецоперацию. Однако Виталий Кищенко вместе с труппой театра Моссовета выступил перед луганскими зрителями в декабре 2023 года.

Кищенко с коллегами на сцене Луганского академического русского драматического театра им П. Луспекаева отыграли спектакль «Карлсон» для детей и постановку «Все слова о любви» для более взрослой аудитории.

Что известно о личной жизни Виталия Кищенко

Актер предпочитает не говорить на тему личной жизни. Долгие годы информация о супруге артиста и его наследниках оставалась неизвестной, пока его коллега Ирина Климова не сообщила, что Виталий Кищенко является отцом троих детей.

Жену артиста зовут Яна Аникина. В прошлом году в социальных сетях она поздравила супруга с 11-летней годовщиной свадьбы и опубликовала семейное фото с тремя дочерями: Серафимой, Татьяной и Дарьяной.

Актриса Анастасия Светлова подтвердила «Экспресс газете» информацию о семейном статусе Кищенко и также сообщила, что артист всегда был скрытным человеком.

«Виталий очень скрытный, никого не впускает к себе. Живет как будто в своей раковине. Это на сцене и в кино актеры переживают разные судьбы, а в реальной жизни они просто живут и не все выносят свою жизнь на публику. Виталий очень галантный, он всегда всем помогает», — поделилась она.

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