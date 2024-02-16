Алексей Навальный умер 16 февраля: реакция Путина, Пескова, Собчак

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год

Оппозиционер Алексей Навальный 16 февраля умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило региональное управление ФСИН. Что об этом известно, как отреагировали в России?

Что известно о смерти Навального

В УФСИН по Ямало-Ненецкому округу сообщили, что Навальный сегодня почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание.

«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в заявлении УФСИН.

По информации источника RT, у Навального мог оторваться тромб, что и стало причиной смерти.

В региональном следственном управлении СК РФ заявили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

«Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А. А. в ИК № 3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК по региону.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Как в России отреагировали на смерть Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСИН будет заниматься всеми проверками смерти Навального.

«Сейчас со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями и так далее. Для этого не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что медики установят точную причину смерти, а про оторвавшийся тромб ему на данный момент неизвестно. Он подчеркнул, что президенту России Владимиру Путину доложено о смерти Алексея Навального, но о реакции российского лидера не сообщил.

Ксения Собчак в своем авторском Telegram-канале «Кровавая барыня» написала, что «у нее нет слов», комментируя информацию о смерти оппозиционера.

«Навальный умер в колонии. Я не понимаю, у меня нет слов, как это вообще можно прочитать», — говорится в сообщении.

Правозащитница, член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева в беседе с NEWS.ru предположила, что негативное влияние на здоровье осужденного могло оказать частое пребывание в ШИЗО (штрафной изолятор), и призвала также провести тщательную проверку по факту смерти.

«Нужно провести расследование, законно ли его помещали в ШИЗО, оказывалась ли ему там полноценная медицинская помощь. В ШИЗО нельзя очень долго содержать. Но есть лазейка — после освобождения из ШИЗО в тот же день можно заключенного отправить в ШИЗО обратно», — объяснила она.

В свою очередь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в социальных сетях сообщила, что информации о смерти Навального у нее якобы нет, а в ИК-3 отправляется адвокат оппозиционера.

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