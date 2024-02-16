Атака на БДК «Цезарь Куников»: последние новости 16 февраля, кто виноват

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В среду, 14 февраля, ГУР Украины сообщило об ударе по большому десантному кораблю (БДК) «Цезарь Куников» ВМФ РФ в Черном море. Российское военное ведомство не комментировало эту информацию. Какие последние новости об этом известны сегодня, что с экипажем?

Что говорили на Украине про атаку на БДК «Цезарь Куников»

Утром 14 февраля некоторые СМИ Украины заявили о том, что морские дроны якобы атаковали российский корабль «Цезарь Куников» и он получил повреждения.

Позднее Главное управление разведки (ГУР) Украины выступило с заявлением об атаке на российский БДК. В Сети появились видеозаписи, снятые как с морских беспилотников, так и с берега, — на них некое судно было охвачено огнем.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что «Цезарь Куников», предположительно, был атакован пятью беспилотниками MAGURA V5.

Минобороны России никак не комментировало эту информацию.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru MAGURA V5 в представлении ИИ

Что писали военкоры про инцидент в Черном море

Telegram-канал «Два майора» после появления информации об атаке на БДК «Цезарь Куников» сообщил, что экипаж остался жив.

«По БДК в Черном море. Весь экипаж жив», — говорилось в публикации.

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» написали, что удар был нанесен безэкипажными кораблями.

«Удар наносился безэкипажными кораблями, а координацию и наведение, как и прежде, осуществляла беспилотная разведывательная авиация НАТО», — отмечалось в сообщении.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», первая информация об атаке на БДК поступила в дежурную часть МВД по Крыму 14 февраля в 06:40 мск.

«Так, вчера в 06:42 в дежурную часть МВД по Республике Крым от дежурного группировки войск по обороне Крымского полуострова поступила информация о том, что БДК „Цезарь Куников“ в акватории Черного моря вблизи Ялты борется с БЭКами (безэкиражные катера, более подробной информации не поступало, количество БЭКов неизвестно)», — отмечают авторы канала.

Военный эксперт Сергей Ищенко в разговоре с NEWS.ru объяснил, что подобные БДК обычно работают в составе отряда кораблей.

«БДК типа „Куникова“ — это большая цель, притом, как ни странно, достаточно беззащитная. Дело в том, что такой корабль приспособлен вести боевые действия не в режиме одиночного плавания, а в составе ордера. Вокруг должны быть корабли охранения, патрульная авиация, много чего», — подчеркнул эксперт.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press БДК типа «Куникова»

Как в РФ отреагировали на ситуацию с БДК «Цезарь Куников»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов про ситуацию с большим десантным кораблем «Цезарь Куников», адресовал их в Министерство обороны РФ.

«Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я по этому поводу ничего сказать не могу», — сказал представитель Кремля.

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин в беседе с NEWS.ru заявил, что в настоящее время выясняются причины, почему «Цезарь Куников» мог получить повреждения в Черном море. По его словам, в скором времени будет проведена работа по усовершенствованию антидроновых систем, чтобы в будущем не допустить подобных инцидентов.

«Уже ведется серьезная работа для усовершенствования антидроновой системы. В частности, это будет направлено для защиты наших кораблей. Еще ведется работа по выяснению причины, каким образом был поврежден БДК „Цезарь Куников“. Но я точно знаю, что министр обороны приказал всерьез заняться этой проблемой, чтобы в будущем не допустить атаки. Главное — это быстрое обнаружение БПЛА. Уверен, что будут сделаны выводы и для того, чтобы атакующие дроны беспроблемно уничтожали на определенном расстоянии», — объяснил парламентарий.

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