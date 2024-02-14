Военэксперт рассказал, как защитить десантные корабли ВМФ РФ в Черном море Военэксперт Ищенко призвал оснастить десантные корабли ВМФ РФ пулеметами

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Большой десантный корабль не должен защищать сам себя, он создан так, чтобы вести боевые действия только в составе ордера — отряда боевых кораблей и авиации. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт Сергей Ищенко, комментируя неподтвержденные сообщения о нападении на БДК «Цезарь Куников» в Черном море.

Если верить неофициальным видео, которые мы видим в Сети, и «Ивановец», и «Куников» были атакованы в темное время суток. Не исключено, что на борту кораблей не было приборов ночного видения или они были выключены, — предположил капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко.

Кроме того, по мнению офицера, видимо, необходимо довооружить корабли крупнокалиберными и скорострельными пулеметами.

БДК типа «Куникова» — это большая цель, притом, как ни странно, достаточно беззащитная. Дело в том, что такой корабль приспособлен вести боевые действия не в режиме одиночного плавания, а в составе ордера. Вокруг должны быть корабли охранения, патрульная авиация, много чего, — подытожил Ищенко.

Сообщения о том, что российский десантный корабль «Цезарь Куников» подвергся атаке недалеко от берегов Крыма, появились ранним утром 14 февраля. Источники в соцсетях сообщили о применении Украиной морских беспилотников. Через несколько часов заявление об ударе по кораблю сделало Главное управление разведки Украины. В Сети появились видеозаписи, снятые как с морских беспилотников, так и с берега. На них некое судно охвачено огнем, а его корпус сильно накренен. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Заварзин заявил NEWS.ru, что ведется работа по выяснению причины, каким образом «Цезарь Куников» получил повреждения. По его словам, министр обороны Сергей Шойгу приказал всерьез заняться проблемой, чтобы не допустить атак в будущем.