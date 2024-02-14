В Госдуме ответили на вопрос об атаке на БДК «Цезарь Куников» вблизи Крыма Депутат Заварзин сообщил о расследовании атаки на БДК «Цезарь Куников»

Фото: МО РФ

БДК «Цезарь Куников»

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин заявил NEWS.ru, что ведется работа по выяснению причины, каким образом большой десантный корабль «Цезарь Куников» ВМФ России получил повреждения в Черном море вблизи Крыма. По его словам, для защиты российских кораблей будет усовершенствована антидроновая система. Депутат подчеркнул, что министр обороны Сергей Шойгу приказал всерьез заняться этой проблемой, чтобы не допустить атак в будущем.

Уже ведется серьезная работа для усовершенствования антидроновой системы. В частности, это будет направлено для защиты наших кораблей. Еще ведется работа по выяснению причины, каким образом был поврежден БДК «Цезарь Куников». Но я точно знаю, что министр обороны приказал всерьез заняться этой проблемой, чтобы в будущем не допустить атаки. Главное — это быстрое обнаружение БПЛА. Уверен, что будут сделаны выводы и для того, чтобы атакующие дроны беспроблемно уничтожали на определенном расстоянии, — заявил Заварзин.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что морские дроны подбили БДК «Цезарь Куников» в Черном море. По информации Telegram-канала «Военный обозреватель», российский корабль атаковали как минимум пятью безэкипажными катерами Magura V5. Военный обозреватель Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ использовали катера-камикадзе примерно в 6:15 утра почти на траверзе Ялты. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.