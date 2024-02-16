Стало известно о последних днях жизни Алексея Навального

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный 16 февраля скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» на Ямале. Что известно о его последних днях жизни, о чем он писал в социальных сетях?

Что известно о последних днях жизни Алексея Навального

Алексей Навальный за несколько дней до своей смерти в очередной раз был помещен в штрафной изолятор, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на заявления его близких. По его данным, в последний раз блогера отправляли в ШИЗО исправительной колонии № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа 14 февраля.

«Последний раз его отправили в штрафной изолятор 14 февраля на 15 суток. Что стало поводом, не сообщается», — говорится в сообщении канала.

Накануне своей смерти Навальный выступал в суде по видеосвязи, сообщает издание SOTA (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Судя по опубликованным кадрам, оппозиционер находился в приподнятом настроении.

«Я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплаты федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются, а благодаря вашим решениям они закончатся еще быстрее. Так что присылайте», — сказал он в эфире.

Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев последний раз навещал своего подзащитного в среду, 14 февраля. По его словам, на тот момент оппозиционер был живым и здоровым.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Какие последние записи оставил Навальный в соцсетях

Последний пост в социальных сетях Алексея Навального был размещен в День святого Валентина. В его Telegram-канале была опубликована фотография с супругой Юлией и признание в любви к ней.

«Крошка, у нас с тобой все, как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее», — написал оппозиционер.

Алексей Навальный в последних публикациях оставил свое мнение о певце SHAMAN (Ярослав Дронов). По словам оппозиционера, каждое утро в колонии начинается с гимна России, следом за которым звучит песня исполнителя «Я русский».

«Так что представьте себе картинку: Ямало-Ненецкий автономный округ. Полярная ночь. В бараке для нарушителей в колонии особого режима осужденный к 19 годам лишения свободы А. Навальный, которого кремлевская пропаганда годами полоскала за участие в русских маршах, делает зарядку под песню „Я русский“, которую ему включают в качестве воспитательной работы для целей исправления. Если честно, я до сих пор не уверен, что правильно понимаю, что такое постирония и метаирония. Но если это не оно, то что это вообще?» — отметил он.

Навальный также дал разъяснение на вопрос о том, зачем он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение. По словам блогера, этот вопрос ему регулярно задают в колонии, в том числе и работники тюрьмы «при выключенных регистраторах».

«У меня есть моя страна и мои убеждения. И я не хочу отказываться ни от страны, ни от убеждений. И я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И, если надо, пойти на какие-то жертвы. А если не готов, то и убеждений у тебя никаких нет. Тебе просто кажется, что они есть. Но это не убеждения и принципы, а так — мысли в голове. Из этого, конечно, не следует, что все, кто сейчас не сидит по тюрьмам, не имеют убеждений. Каждый платит свою цену. У многих она и без тюрьмы ой какая высокая», — отметил Алексей Навальный.

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