Стало известно об отправке Навального в ШИЗО за несколько дней до смерти Baza: Навального отправили в ШИЗО за два дня до смерти

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный оказался в штрафном изоляторе за несколько дней до своей смерти, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на заявления его близких. По его данным, в последний раз блогера отправляли в ШИЗО исправительной колонии № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа 14 февраля. За весь срок отбывания наказания он провел в изоляторе 308 дней.

Источники, близкие к Навальному, также уточняют, что его отправляли в штрафной изолятор 27 раз. Отмечается, что такая мера применяется в том числе при нарушении установленного режима. Согласно тексту Уголовно-процессуального кодекса РФ, водворенным в штрафной изолятор запрещаются свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов, а также получение посылок. При этом они имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью один час.

Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» 16 февраля, о чем сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, осужденный внезапно почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Позднее телеканал RT со ссылкой на судмедэкспертов сообщил, что причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.