Киселёв пригрозил актрисе Бортич из-за призывов к протестам

https://static.news.ru/photo/fc4f137a-7500-11eb-9a40-96000091f725_660.jpg Александра Бортич Фото: bortich/instagram.com

Призывы актрисы Александры Бортич к протестам в итоге могут оставить её без кинокарьеры. Такое мнение высказал телеведущий Дмитрий Киселёв.

Журналист считает, что из-за призывов к детям ходить на митинги артистка останется без работы. Киселёв полагает, что протестные акции в России носят исключительно разрушительный характер. В пример он привёл Украину.

Сначала гуляли, потом скакали, прыгали на полицию, в итоге — внешнее управление. Кому-то из внешнеуправляющих нужно украинское кино? — объяснил он отсутствие в стране киноиндустрии.

По словам ведущего, в случае активизации протестного движения в России, отечественную индустрию кинематографа ждёт та же участь, передаёт MK.RU.

Ранее стало известно, что после того как российская актриса белорусского происхождения Александра Бортич поддержала недавние незаконные акции протеста, на неё обрушились хейтеры. В Сети теперь обсуждают, что 26-летняя актриса замужем за миллионером, а её свёкор является членом одной из российских политических партий. На фоне этого подписчики решили выгнать девушку из страны. После того как автор блога «Звездульки» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказал о фактах из жизни Бортич, гневные комментарии не заставили себя долго ждать. Между тем Александра, которая осенью 2020 года впервые стала мамой, не скрывала своего супруга — 32-летнего бизнесмена Евгения Савельева, который является владельцем школы ораторского мастерства. Звезду сериала «Полицейский с Рублёвки» также раскритиковали за отсутствие на митингах и обвинили в том, что детей она туда звала, а сама не пошла.

Масла в огонь недавно подлил и режиссёр Никита Михалков, которого очень сильно возмутил гонорар Бортич, которая призывала школьников «погулять». По словам автора «Бесогона», молодая актриса за съёмочный день получает 200 тысяч рублей.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.