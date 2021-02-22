Киселёв пригрозил актрисе Бортич из-за призывов к протестам

Призывы актрисы Александры Бортич к протестам в итоге могут оставить её без кинокарьеры. Такое мнение высказал телеведущий Дмитрий Киселёв.
Журналист считает, что из-за призывов к детям ходить на митинги артистка останется без работы. Киселёв полагает, что протестные акции в России носят исключительно разрушительный характер. В пример он привёл Украину.
Сначала гуляли, потом скакали, прыгали на полицию, в итоге — внешнее управление. Кому-то из внешнеуправляющих нужно украинское кино? — объяснил он отсутствие в стране киноиндустрии.
По словам ведущего, в случае активизации протестного движения в России, отечественную индустрию кинематографа ждёт та же участь,
Ранее стало известно, что после того как российская актриса белорусского происхождения Александра Бортич поддержала недавние незаконные акции протеста, на неё обрушились хейтеры. В Сети теперь обсуждают, что 26-летняя актриса замужем за миллионером, а её свёкор является членом одной из российских политических партий. На фоне этого подписчики решили выгнать девушку из страны. После того как автор блога «Звездульки» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказал о фактах из жизни Бортич, гневные комментарии не заставили себя долго ждать. Между тем Александра, которая осенью 2020 года впервые стала мамой, не скрывала своего супруга — 32-летнего бизнесмена Евгения Савельева, который является владельцем школы ораторского мастерства. Звезду сериала «Полицейский с Рублёвки» также раскритиковали за отсутствие на митингах и обвинили в том, что детей она туда звала, а сама не пошла.
Масла в огонь недавно подлил и режиссёр Никита Михалков, которого очень сильно возмутил гонорар Бортич, которая призывала школьников «погулять». По словам автора «Бесогона», молодая актриса за съёмочный день получает 200 тысяч рублей.
23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.