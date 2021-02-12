Михалков назвал гонорары артистов, поддерживающих Навального

https://static.news.ru/photo/b1e8bc30-6ec7-11eb-b05e-96000091f725_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Никита Михалков рассказал о том, сколько зарабатывают российские артисты, поддерживающие оппозиционера Алексея Навального.

Автор «Бесогона» ответил актёру Гоше Куценко, который поддержал Навального, назвав его смелым человеком.

Мой любимый, снимающийся в огромном количестве картин, ты что, не помнишь, что было в 2000-е годы? Безработные артисты. Закрытые театры. Ты что, не помнишь этого? Вообще вы всё это забыли? — цитирует «Царьград» Михалкова.

Режиссёра расстроило поведение некоторых артистов, которые призывают детей и молодёжь к участию в акциях протеста. Он рассказал, сколько получают в день эти артисты, которые строят из себя «жертв режима». Например, за одну смену артист Павел Деревянко зарабатывает минимум 300 тысяч рублей. При этом он не стесняется критиковать власть и открыто поддерживать оппозицию.

Деревянко на днях удивил всех, записав в аэропорту Ростова видеообращение в поддержку Навального. На камеру артист гордо заявляет, что переборол страх. Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка — 300 тысяч рублей за съёмочный день, — изумился Михалков.

Автор «Бесогона» раскрыл гонорары и других молодых артистов, в том числе Саши Бортич. Молодая актриса, призывавшая всех выйти на акцию протеста в поддержку Навального, оказывается, получает не менее 200 тысяч рублей за съёмочный день.

Ранее экс-помощник президента РФ Владислав Сурков высказал мнение, что манифест «Похищение Европы» режиссёра и мужа журналистки Ксении Собчак Константина Богомолова необходимо расценивать как жест против оппозиционера Алексея Навального. Также бывший помощник президента России подчеркнул, что таким образом Богомолов выступил синхронно с руководителем партии «Яблоко» Григорием Явлинским, который некогда тоже поддерживал Навального, но затем написал о нём разгромное письмо, писал NEWS.ru.