Актрисе Александре Бортич предложили убраться из России 

https://static.news.ru/photo/06063784-710c-11eb-88f3-96000091f725_660.jpg Фото: bortich/instagram.com

После того как российская актриса белорусского происхождения Александра Бортич поддержала недавние незаконные акции протеста, на неё обрушились хейтеры. В Сети теперь обсуждают, что 26-летняя актриса замужем за миллионером, а её свёкор является членом одной из российских политических партий. На фоне этого подписчики решили выгнать девушку из страны.

После того как автор блога «Звездульки» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказал о фактах из жизни Бортич, гневные комментарии не заставили себя долго ждать.

Между тем Александра, которая осенью 2020 года впервые стала мамой, не скрывала своего супруга — 32-летнего бизнесмена Евгения Савельева, который является владельцем школы ораторского мастерства.

Его отцом, как утверждает блогер, является Валерий Савельев — состоятельный бизнесмен и депутат.

Вон из России! Я не хочу, чтобы, в том числе и на мои деньги, вот такими дамами, раскачивалась моя страна, — возмутились разгневанные россияне.

Звезду сериала «Полицейский с Рублёвки» также раскритиковали за отсутствие на митингах и обвинили в том, что детей она туда звала, а сама не пошла.

Масла в огонь недавно подлил и режиссёр Никита Михалков, которого очень сильно возмутил гонорар Бортич, которая призывала школьников «погулять». По словам автора «Бесогона», молодая актриса за съёмочный день получает 200 тысяч рублей.

Прославленный кинодеятель рассказал, сколько получают в день и другие артисты, которые строят из себя «жертв режима». Например, за одну смену артист Павел Деревянко зарабатывает минимум 300 тысяч рублей. При этом он не стесняется критиковать власть и открыто поддерживать оппозицию, сообщал NEWS.ru.