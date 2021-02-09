В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского

https://static.news.ru/photo/7f4a6e26-6adb-11eb-a5e9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали жителя Москвы, подозреваемого в том, что во время несогласованной акции протеста 23 января он избил полицейского на Страстном бульваре.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что задержанный 1992 года рождения проходит в качестве обвиняемого по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, мужчина во время протестной акции несколько раз ударил сотрудника полиции кулаком по телу и лицу. Следователи будут ходатайствовать об избрании задержанному ареста в качестве меры пресечения, пишет РИА Новости.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

Как передавал NEWS.ru, Государственная дума 9 февраля во втором чтении приняла законопроект, в котором предлагается ужесточить наказание за неповиновение представителям власти во время массовых акций.