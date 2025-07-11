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11 июля 2025 в 12:23

«Будет убивать»: Песков о вреде искусственного интеллекта

Песков призвал не окрашивать искусственный интеллект в черный или белый цвета

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Искусственный интеллект, который все чаще стали использовать в журналистике, не стоит «окрашивать в черный или белый цвета», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт». Он подчеркнул, что ИИ обеспечит мгновенный и неограниченный доступ к информации, но одновременно может притупить аналитические способности человека.

Я бы не стал окрашивать искусственный интеллект в черный или белый цвета. В СМИ эта технология сделает доступ к информации фактически безграничным и моментальным. В то же время она будет убивать в нас возможность анализировать, — отметил Песков.

Ранее режиссер и актер Никита Михалков заявил, что Россия столкнулась с масштабной информационной войной. Он также подчеркнул, что против граждан активно ведут сетевую борьбу, которая угрожает их будущему. Журналисты назвали его слова сбывшимся прогнозом, отметив, что кинодеятель уже не раз говорил о подобных угрозах.

Страны БРИКС до этого выступили с призывом к созданию глобальной системы управления искусственным интеллектом. По их мнению, такая система должна служить интересам всех государств, в частности развивающихся, смягчая риски и открывая возможности.

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