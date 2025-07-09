Михалков сделал неутешительный прогноз об информационной войне

Российский режиссер и актер Никита Михалков заявил, что страна столкнулась с масштабной информационной войной, пишет «Царьград». Журналисты назвали его слова сбывшимся прогнозом, отметив, что кинодеятель уже не раз говорил о подобных угрозах.

В новом выпуске программы «Бесогон» под названием «Кто, как и зачем хотел бы обмануть Президента?» Михалков подчеркнул, что против россиян активно ведут сетевую информационную борьбу, которая угрожает их будущему. Он напомнил, что поднимал эту тему еще в 2014 году, но реальность 2025-го оказалась гораздо более тревожной, чем его предположения.

Особое внимание режиссер уделил опасности дипфейков — реалистичных изображений и видео, созданных с помощью искусственного интеллекта. По его словам, эти технологии достигли такого уровня, что вымышленные образы становятся почти неотличимыми от реальности, создавая серьезную угрозу. Михалков предостерег, что такие инструменты, кажущиеся безобидными, могут обернуться глобальной проблемой.

Ранее режиссер занял второе место в рейтинге моральных авторитетов среди россиян. Михалков оказался на следующей строчке опроса после президента РФ Владимира Путина.