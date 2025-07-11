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11 июля 2025 в 12:48

Рабочие из Вьетнами попались на разводе собак для гастрономической традиции

Жители Подмосковья пожаловались на разведение собак рабочими из Вьетнама

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В деревне Островцы Люберецкого района местные жители обратились в полицию с жалобой на рабочих из Вьетнама, которые, предположительно, разводят собак для употребления в пищу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам одной из жительниц, на территории агрофирмы, специализирующейся на выращивании зелени, проживают и работают десятки мигрантов

Мы заметили, что эти вьетнамцы стали в огромном количестве разводить собак. Причем замечены были только щенки, что показалось нам странным. Одну собачку я у них отбила и смогла забрать, — поделилась женщина.

Она отметила, что мигранты регулярно употребляют алкоголь и вызывают беспокойство у местных, а недавно стало известно, что в строительных бараках на территории фирмы мигранты разводят собак, что, по мнению жителей, связано с их гастрономическими традициями. Женщина утверждает, что вместе с другими неравнодушными осмотрела бараки, где нашли в мешке шерсть и кости.

Полиция начала проверку по этому делу. После обнаружения подозрительных пакетов с мясом их забрали для экспертизы и установления происхождения останков.

Ранее стало известно, что в Россию из Индии до конца 2025 года привезут порядка 1 млн трудовых мигрантов. По данным источника, это необходимо, чтобы закрыть вакансии на Урале.

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