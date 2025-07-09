В Россию могут завезти миллион мигрантов до конца года

В Россию могут завезти миллион мигрантов до конца года Глава УТПП Беседин рассказал о планах завезти на Урал миллион мигрантов из Индии

Порядка 1 млн трудовых мигрантов из Индии могут привлечь для работы в России, сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. По его словам, которые приводит агентство ЕАН, это нужно, чтобы закрыть вакансии на Урале.

Беседин подчеркнул, что в Свердловской области проблему нехватки работников собираются решать не только за счет индийских мигрантов, но и работников из Шри-Ланки, а также КНДР. Он подчеркнул, что местные компании планируют наращивать производство в условиях СВО и политики импортозамещения. При этом глава УТПП пожаловался, что часть рабочих ушла на фронт, а молодежь не хочет идти на заводы.

Поэтому достигнуты договоренности [о завозе мигрантов], в частности, с Индией. Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию <...> приедет 1 млн специалистов, — заключил он.

Тем временем председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов счел планы Беседина странными. По его словам, квоты на привлечение внешних трудовых ресурсов существенно меньше одного миллиона.