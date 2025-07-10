Кириленко отреагировал на задержание российского баскетболиста во Франции Кириленко считает, что пока преждевременно делать выводы по задержанию Касаткина

Ситуация с российским баскетболистом Даниилом Касаткиным требует больше деталей, заявил ТАСС президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. По его мнению, пока преждевременно делать какие-то выводы.

На данный момент преждевременно что-то комментировать. Необходимо больше времени, чтобы узнать подробности ситуации. Уверен, что все дипломатические службы получат детали в ближайшее время, — сказал Кириленко.

Касаткина задержали во Франции, куда он прибыл с целью сделать предложение своей девушке. Его арестовали во французском аэропорту Шарль-де-Голль. После задержания Касаткин был помещен под стражу, и теперь ему грозит экстрадиция в США. Американские власти обвиняют спортсмена в сговоре с целью компьютерного мошенничества. По их версии, хакерская группа совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Адвокат баскетболиста Фредерик Бело заявил, что Касаткин не разбирается в информатике, купил подержанный компьютер и даже не умеет скачивать приложения. По его предположению, ПК был изначально взломан хакером, который использовал его в своих целях без ведома клиента.