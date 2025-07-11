Залужный предложил усилить ВСУ устаревшими ракетами

Украина предложила США передавать ей устаревшие ракеты, подлежащие утилизации, что позволило бы не только восполнить арсенал, но и сэкономить Вашингтону на их списании, сообщает «Украинская правда». Инициатива исходит от посла Украины в США Валерия Залужного.

США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением, — отметил Залужный.

В качестве примера он привел ракеты Hellfire, большая часть которых была произведена в 1998–2018 годах и уже подходит к окончанию срока службы. По его словам, на конец 2023 года было выпущено свыше 170 тысяч таких ракет. Залужный также напомнил, что Соединенные Штаты начали переход на более современные системы JAGM, которые в перспективе полностью заменят устаревшие Hellfire.

Ранее издание Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило о возобновлении поставок Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет для мобильных реактивных установок GMLRS. Точные объемы поставок и степень их выполнения не уточнялись.