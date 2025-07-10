Названо оружие, которые Украине снова начали поставлять США Reuters: США возобновили поставки Украине снарядов и ракетных установок

США возобновили поставки Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет для мобильных реактивных установок GMLRS, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, говоривших анонимно. Точная численность поставленного оружия и статус выполнения поставки не были раскрыты.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS (мобильная реактивная артиллерия), — следует из публикации.

Недавно политолог Сергей Марков обратил внимание, что президент США Дональд Трамп не принимал решения о передаче вооружений Киеву, а лишь возобновил ранее приостановленные поставки, утвержденные его предшественником Джо Байденом. Он подчеркнул, что эта инициатива не является новой и не принадлежит действующему американскому лидеру.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что Украина потратит «подачку» из 10 американских ракет для ЗРК Patriot за одну ночь. По его словам, на данный момент Вашингтон не может выделить Киеву большее количество боеприпасов из-за истощения собственных запасов.