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10 июля 2025 в 04:23

Названо оружие, которые Украине снова начали поставлять США

Reuters: США возобновили поставки Украине снарядов и ракетных установок

Военные поставки на Украину Военные поставки на Украину Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

США возобновили поставки Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет для мобильных реактивных установок GMLRS, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, говоривших анонимно. Точная численность поставленного оружия и статус выполнения поставки не были раскрыты.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS (мобильная реактивная артиллерия), — следует из публикации.

Недавно политолог Сергей Марков обратил внимание, что президент США Дональд Трамп не принимал решения о передаче вооружений Киеву, а лишь возобновил ранее приостановленные поставки, утвержденные его предшественником Джо Байденом. Он подчеркнул, что эта инициатива не является новой и не принадлежит действующему американскому лидеру.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что Украина потратит «подачку» из 10 американских ракет для ЗРК Patriot за одну ночь. По его словам, на данный момент Вашингтон не может выделить Киеву большее количество боеприпасов из-за истощения собственных запасов.

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