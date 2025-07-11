Почему не работает YouTube 11 июля: замедление, планы на блокировку в РФ

Россияне продолжают жаловаться на сбои и замедление в работе YouTube. Какие известны последние новости об этом сегодня, 11 июля? Планируют ли блокировать видеохостинг в России?

Что известно о замедлении YouTube 11 июля

Массовый сбой в работе YouTube длится около года — с августа 2024 года. Российские пользователи ежедневно сталкиваются с падением скорости воспроизведения роликов, а также жалуются, что у них не открывается приложение видеохостинга на смартфонах и телевизорах и не загружается платформа на компьютерах.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сегодня, 11 июля, из разных регионов России продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube. Порядка 30% сообщений о сбоях как на мобильном, так и домашнем интернете приходится на Москву, 8% — на Санкт-Петербург и Челябинскую область, 7% — на Новосибирскую область, 5% — на Ростовскую, Ярославскую и Саратовскую области, 4% — на Самарскую область, 3% — на Мордовию, Тюмень, Иркутскую, Владимирскую, Мурманскую, Волгоградскую, Брянскую и Калужскую области, 2% — на Красноярский край и Ульяновскую область, 1% — на Тамбовскую и Московскую области.

Время от времени от российских пользователей поступают сообщения о возобновлении работы мобильного приложения YouTube. Однако восстановление скорости загрузки сервиса носит временный характер и может быть связано с деградацией российских серверов Google, предположил в разговоре с NEWS.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов также отметил, что у некоторых пользователей приложение YouTube все еще остается доступным из-за того, что «более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Планируют ли блокировать YouTube в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заверил, что Россия на настоящий момент не планирует блокировать YouTube.

«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram (деятельность запрещена в РФ) — это экстремистское сообщество. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют — кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время „приземлиться“, открыв полномочное представительство», — заявил парламентарий.

Позиция правительства насчет YouTube может измениться, поскольку видеохостинг допускает многочисленные нарушения — распространяет запрещенный контент и игнорирует требования по удалению отдельных материалов, пояснил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Несмотря на это, никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается — не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями. Тем не менее платформа находится под пристальным вниманием, и ее работа может быть действительно ограничена, если ситуация не изменится», — сказал он.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Нестерпимая жара до +40 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Магнитные бури сегодня, 11 июля: что завтра, слабость, снижение внимания