Появились кадры, как ВС РФ штурмуют ВСУ с помощь СВУ на основе мин ТМ-62

Появились кадры, как ВС РФ штурмуют ВСУ с помощь СВУ на основе мин ТМ-62 Опубликованы кадры, как ВС России взяли штурмом Зеленую Долину в ДНР

Появились кадры российских подразделений, которые в ходе штурмовой операции сумели взять под собственный контроль населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. Telegram-канал «Военный обозреватель» поделился записью, на которой запечатлены столкновения ВС РФ с отрядами ВСУ.

Российские военнослужащие активно использовали различные средства для прорыва и уничтожения противника. Среди них активно применялись самодельные взрывные устройства, созданные на основе противотанковых мин ТМ-62. Эти устройства обеспечивали высокую эффективность при атаке позиций ВСУ.

Ранее советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский заявил, что на Южнодонецком направлении оборонительные порядки украинской армии практически перестали существовать. Он отметил, что на передовой линии остались исключительно тыловые подразделения Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что приблизительно шесть тысяч украинских военнослужащих рискуют оказаться в окружении в районе Покровска (Красноармейска) на территории ДНР. Это уже второй случай потенциального окружения украинских сил за последнее время. Минобороны РФ эти данные не комментировало.