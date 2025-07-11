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11 июля 2025 в 12:25

Губернатор Ленинградской области назвал Старовойта человеком слова и дела

Александр Дрозденко Александр Дрозденко Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Экс-министр транспорта и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был человеком, выполняющим задуманное, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время церемонии прощания. Траурное мероприятие прошло на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Он всегда был человеком слова и дела, результата, — подчеркнул глава региона.

Дрозденко напомнил, что Старовойт возглавлял ключевые транспортные проекты, включая реконструкцию трассы «Скандинавия» и строительство дорог «Сортавала», «Кола» и новой трассы на Псков. По его словам, бывший министр отличался высокой степенью ответственности.

Ранее новый министр транспорта РФ Андрей Никитин охарактеризовал Старовойта как «достойного человека». Дополнительные комментарии Никитин давать отказался, он быстро сел в автомобиль и покинул место прощания.

До этого экс-вице-президент России Александр Руцкой заявил, что Старовойт «поступил как настоящий русский офицер». По мнению политика, он не выдержал возможного позора, связанного с действиями бывшего заместителя министра.

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