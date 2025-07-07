«Он поступил как офицер»: экс-вице-президент РФ объяснил гибель Старовойта Руцкой: Старовойт мог покончить с собой из-за дела против Смирнова

Погибший бывший министр транспорта Роман Старовойт мог покончить с собой из-за давления, связанного с уголовным делом, заявил экс-вице-президент России и бывший губернатор Курской области Александр Руцкой. По его словам, Старовойт поступил «как офицер», не выдержав позора, к которому, возможно, привели действия его бывшего заместителя, передает Daily Storm.

Он поступил как настоящий русский офицер. В такое <…> его вляпали — это же позор и стыд, — подчеркнул Руцкой.

Руцкой утверждает, что предупреждал Старовойта о том, чтобы не назначать Алексея Смирнова на должность в региональной администрации, однако тот проигнорировал совет. По мнению бывшего губернатора, именно фигура Смирнова могла стать поводом для следствия, из-за которого Старовойт был снят с должности и в конечном счете оказался под давлением. Руцкой подчеркнул, что не верит в преступные намерения бывшего министра.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник призвал воздержаться от спекуляций вокруг гибели Старовойта. Он отметил, что, если дело связано с оборонными заказами или строительством укреплений в Курской области, расследование могут вести военные следственные органы с возможным засекречиванием информации. Колесник подчеркнул необходимость дождаться результатов следствия.