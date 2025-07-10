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10 июля 2025 в 10:58

«Запомнил достойным человеком»: Никитин высказался о личности Старовойта

Новый министр транспорта Никитин назвал Старовойта достойным человеком

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин, отвечая на вопрос журналиста Telegram-канала SHOT, назвал своего предшественника Романа Старовойта достойным человеком. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как глава ведомства после этого спешно сел в машину и покинул место прощания.

Я его запомнил достойным человеком, — сказал Никитин.

Ранее представители силовых структур оцепили территорию вокруг Центральной клинической больницы, где проходит прощание с экс-главой Минтранса. На объект прибыло много сотрудников полиции, а в церемониальный зал можно попасть только по спискам.

Экс-главу Минтранса, предположительно, похоронят в Санкт-Петербурге. Датой траурной церемонии обозначалось 11 июля. Ожидается, что Старовойта предадут земле на Смоленском кладбище.

До этого стало известно, что тело бывшего министра транспорта России было обнаружено в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла труп. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.

Россия
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Андрей Никитин
Роман Старовойт
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