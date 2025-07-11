«Это вызов ролевой модели»: в БРИКС оценили женские стартапы в науке В БРИКС заявили, что женские стартапы формируют новую ролевую модель в науке

Женские стартапы в странах БРИКС формируют новую ролевую модель женщин в науке и технологиях, заявила NEWS.ru Анна Нестерова, председатель российской части Женского делового альянса в объединении. По ее словам, проекты становятся вызовом привычному восприятию роли женщины в профессиональной среде.

Это проекты очень технологичные. Это проекты серьезные. На мой взгляд, это даже вызов новой ролевой модели женщин во многих отраслях, — подчеркнула Нестерова.

Среди представленных разработок — интеллектуальные столовые приборы для людей с тремором, медицинский ИИ для КТ и МРТ, роботизированные протезы и эндоскоп для терапии рака. Кроме того, создана программа, дающая возможность прокладывать маршруты для самолетов, у которых пропала связь. Разработки представили женщины из России, Ирана, Китая и других стран — участниц БРИКС.

Ранее NEWS.ru составил список женщин-ученых ХХ-го века, которые «перевернули» науку. Среди них оказались советский бактериолог Магдалина Покровская, советский физик Фатима Бутаева, польский и французский физик и химик Мария Склодовская-Кюри.