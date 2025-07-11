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11 июля 2025 в 12:42

«Родиться тоже дорого»: адмирал встал на защиту единственного авианосца РФ

Адмирал Комоедов: крейсер «Адмирал Кузнецов» необходимо сохранить на будущее

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Единственный в России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который планируется утилизировать, необходимо сохранить для подготовки будущих летчиков, заявил NEWS.ru бывший командующий Черноморским флотом, экс-депутат Госдумы РФ адмирал Владимир Комоедов. По его словам, содержать авианосец дорого и сложно, однако это необходимо.

Наш авианосец «Адмирал Кузнецов», конечно, нужен, чтобы готовить будущее, связанное с нашими корабельными летчиками. Конечно, нам надо его оставлять. Он в тяжелом состоянии. Его содержать в готовом состоянии — сложнейшая задача. Поэтому, конечно, особенно сухопутные силы считают, что это слишком дорого. А что сейчас дешево? Родиться тоже дорого, умереть — еще дороже, — сказал Комоедов.

Он уточнил, что крейсер постоянно находится в ремонте, так как сделан по давним технологиям и оснащен паровыми котлами. Кроме того, по его словам, ни одна страна, находящаяся в высоких широтах, не ставила крейсер на постоянное базирование.

Одна из проблем — содержание крейсера. Он сделан для южных морей, у него даже изоляции нет, чтобы обеспечить теплоемкость. Тем не менее это плацдарм для подготовки корабельных летчиков, истребителей, штурмовиков. Он нужен для организации взлета, посадки, чтобы следующее поколение знало и умело садиться и взлетать, — добавил Комоедов.

Ранее стало известно, что эксперты Центра спецназначения «БАРС-Сармат» приступили к изучению безэкипажного катера ВСУ, который оказался в их распоряжении. Катер создан на основе произведенного в Мексике гидроцикла.

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