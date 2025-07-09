Безэкипажный катер ВСУ попал в руки российских специалистов

Эксперты Центра спецназначения «БАРС-Сармат» приступили к изучению безэкипажного катера ВСУ, который оказался в их распоряжении, сообщил РИА Новости специалист с позывным Адвокат. По его словам, катер создан на основе произведенного в Мексике гидроцикла.

Боевая часть, которая была на нем расположена, составляла 150 кг. Запас хода данного объекта составляет около 400 км. Двигатель слегка доработанный, — отметил собеседник агентства.

Емкость бака составляет 40 литров, крейсерская скорость достигает 90 км/ч. Катер попал в руки российских специалистов, когда двигался в сторону Крыма из района Одессы.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что украинская разведка работает над тем, чтобы найти слабое место и нанести удар по Крымскому мосту с помощью безэкипажных катеров. По его словам, это будет отвлекающий маневр, а основной удар будет нанесен с помощью подводных беспилотных аппаратов. По его словам, необходимо все время следить за новинками ВСУ. Так, подчеркнул военэксперт, ВС РФ смогут своевременно им противодействовать.