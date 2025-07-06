«Слабое место»: стало известно, какой удар ВСУ могут нанести следующим Военэксперт Кнутов: ВСУ могут атаковать безэкипажными катерами Крымский мост

Украинская разведка работает над тем, чтобы найти слабое место и нанести удар по Крымскому мосту с помощью безэкипажных катеров, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, это будет отвлекающий маневр, а основной удар будет нанесен с помощью подводных беспилотных аппаратов.

Простор для атак ВСУ достаточно широкий, но самое опасное — безэкипажные катера. Я считаю, что атака Крымского моста с повестки не снята. Украинская разведка работает над тем, чтобы найти слабое место и с помощью безэкипажных катеров организовать отвлекающий удар, а основной удар попытаться нанести с помощью подводных беспилотных аппаратов, — высказался Кнутов.

По его словам, необходимо все время следить за новинками ВСУ. Так, подчеркнул военэксперт, ВС РФ смогут своевременно им противодействовать.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военные Черноморского флота России ликвидировали три украинских безэкипажных катера. По данным ведомства, суда были ликвидированы в акватории Черного моря.

Прежде эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что Вооруженные силы Украины произвели запуск крылатых ракет, целью которых стал Крымский мост. Известно, что работа транспортной переправы быстро возобновилась.