Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 12:29

Катера ВСУ вновь заметили в Черном море

Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Безэкипажный катер Sea Baby «Авдеевка» ВСУ Безэкипажный катер Sea Baby «Авдеевка» ВСУ Фото: Evgeniy Maloletka/AP/TASS

Военные Черноморского флота России ликвидировали три украинских безэкипажных катера, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, суда были уничтожены в акватории Черного моря.

Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что российская армия ведет отражение атаки безэкипажных катеров. Глава города уточнял, что были введены серьезные ограничения для безопасности горожан. Жителям прибрежной зоны были даны четкие инструкции на случай тревоги.

Военкор Александр Коц тем временем заявил, что Вооруженные силы РФ продолжают реализацию целей специальной военной операции — главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление. Как пояснил Коц, темпы продвижения на данном направлении определяются комплексом различных факторов. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Черное море
катера
Черноморский флот
ВСУ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.