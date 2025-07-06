Катера ВСУ вновь заметили в Черном море Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Военные Черноморского флота России ликвидировали три украинских безэкипажных катера, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, суда были уничтожены в акватории Черного моря.

Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что российская армия ведет отражение атаки безэкипажных катеров. Глава города уточнял, что были введены серьезные ограничения для безопасности горожан. Жителям прибрежной зоны были даны четкие инструкции на случай тревоги.

Военкор Александр Коц тем временем заявил, что Вооруженные силы РФ продолжают реализацию целей специальной военной операции — главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление. Как пояснил Коц, темпы продвижения на данном направлении определяются комплексом различных факторов. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.